В Москве 9 июля откроют ситуационный центр для поиска пропавших детей по всей России

Фото: ru.wikipedia.org U.S . Navy photo by Photographer's Mate Airman Apprentice Tanner Lange

В понедельник, 9 июля, в Москве откроют ситуационный центр для поиска пропавших детей по всей России. Об этом рассказали в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Отмечается, что центр представляет собой уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Его оборудуют самыми современными техническими средствами.

Благодаря им операторы смогут отследить маршрут пропавшего ребенка по городским камерам наружного наблюдения. При получения звонка на горячую линию специалисты смогут связаться со спасателями в том регионе, где пропал ребенок, передает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин предложил использовать геолокационные данные смартфонов для поиска пропавших людей. Также российский лидер поручил поручил региональным властям рассмотреть возможность создания центров по обучению волонтеров совместно с «Центром поиска пропавших людей».