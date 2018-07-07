МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 7 июля до 18 часов 8 июля.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 8 июля на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с. Днем локально сильный дождь и град.

В Казани местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с.