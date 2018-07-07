В Ижевске осудили мужчину за лжеминирование памятника Дзержинскому
Житель Ижевска признан виновным по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей.
Установлено, что в апреле в дневное время суток обвиняемый позвонил в полицию и рассказал о ложном минировании городского памятника Феликсу Дзержинскому. Позднее злоумышленника задержали – мужчина полностью раскаялся и признал свою вину, сообщили в региональной прокуратуре.
По его словам, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянении. Причиной звонка в полицию явилось то, что ижевчанин попросту устал прибираться у данного монумента. Кроме него за за памятником никто не ухаживает, признался он.
Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.
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