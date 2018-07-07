Мэй пригрозила уволить главу МИД Великобритании Бориса Джонсона — СМИ

Фото: ru.wikipedia.org / Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабинета министров по плавному выходу из Евросоюза.



«Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволила коллегам по кабинету выражать личную позицию. Теперь, когда предложение согласовано, дела обстоят иначе — наступает момент нести коллективную ответственность», — приводит «РИА Новости» слова Мэй.

Ранее министры согласовали коллективную позицию Лондона по Brexit. По итогам дискуссий глава кабмина объявила, что Британия предложит ЕС создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Напомним, что в январе палата общин парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit. Он устанавливает выход страны из ЕС 29 марта 2019 года.

