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Минниханов провел встречу с президентом Туркменистана

23:56, 06.07.2018
Минниханов провел встречу с президентом Туркменистана
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в казанском Кремле встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Республику Татарстан и Туркменистан связывают глубокие исторические духовно-культурные узы, близость языков, религий и традиций. На этом базируются наши многолетние торгово-экономические и гуманитарные связи. Татарстан — ваш стратегический партнер по всем вопросам» — отметил в начале встречи Минниханов.

Бердымухамедов, в свою очередь поблагодарил Минниханова за приглашение в Татарстан. «Мы с вами подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, технической и культурной сферах. За эти годы было многое сделано. Будем продолжать наше взаимодействие по ряду направлений» — заявил президент Туркменистана.

Бердымухамедов также обратил внимание на рост взаимного товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном. В прошлом году он достиг $25 млн, увеличившись на 20 процентов.

Кроме того, лидер Туркменистана отметил востребованность в стране автомобилей КАМАЗ и пригласил спортсменов «КАМАЗ-Мастер» принять участие в международном авторалли «Амуль – Хазар 2018», передает пресс-служба президента РТ.

Ранее президент Туркменистана посетил выставку промышленных предприятий Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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