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В Канаде из-за аномальной жары погибли 50 человек

23:29, 06.07.2018
В Канаде из-за аномальной жары погибли 50 человек
Фото: pixabay.com

Минимум 50 человек погибли в канадской провинции Квебек в результате аномальной жары, установившейся с конца июня. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Люси Шарлебуа.

По данным Montreal Gazette, 28 смертей были зафиксированы в крупнейшем городе провинции — Монреале. Ожидается, что в ночь на субботу жара в регионе спадет, и температура опустится до 13 градусов Цельсия.

Аномальная жара установилась в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады с 29 июня. В течение дня воздух прогревался до 30-40 градусов Цельсия. В минувший четверг в Южном Квебеке столбики термометров достигли 45 градусов Цельсия.

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