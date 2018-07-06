В Канаде из-за аномальной жары погибли 50 человек

Минимум 50 человек погибли в канадской провинции Квебек в результате аномальной жары, установившейся с конца июня. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Люси Шарлебуа.



По данным Montreal Gazette, 28 смертей были зафиксированы в крупнейшем городе провинции — Монреале. Ожидается, что в ночь на субботу жара в регионе спадет, и температура опустится до 13 градусов Цельсия.



Аномальная жара установилась в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады с 29 июня. В течение дня воздух прогревался до 30-40 градусов Цельсия. В минувший четверг в Южном Квебеке столбики термометров достигли 45 градусов Цельсия.

