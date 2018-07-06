Экс-нападающий «Рубина» Жонатас вернулся в Бразилию

Бывший нападающий казанского «Рубина» Жонатас подписал контракт с «Коринтиансом». Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

«Это честь и мечта. Я прихожу в клуб с таким же менталитетом победителя, как и у меня. В дополнение к хорошей структуре в клубе есть высококвалифицированные специалисты, которые помогут мне развить мою работу», — сказал на презентации Жонатас.



Жонатас пополнил ряды «Рубина» летом 2016 года, перейдя в казанский клуб из испанского «Реал Сосьедада». После перехода он дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

Последний сезон Жонатас провел в немецком «Ганновере», куда был продан казанцами прямо перед закрытием летнего трансферного окна.

За время выступлений в Казани бразильский нападающий отыграл 31 матч, в которых забил 13 голов.