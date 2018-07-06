«Динамо СПб» официально стало «Сочи»

«Динамо СПб» официально сменило название. В новом сезоне команда Александра Точилина будет именоваться ФК «Сочи» и проводить свои домашние матчи в столице зимней Олимпиады — 2014, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.

Отмечается, что футбольный клуб «Сочи» не имеет исторической связи ни с ФК «Динамо» (Санкт-Петербург), ни с ФК «Сочи», который выступал в ПФЛ с 2014-го по 2017 год. Эмблема клуба очень напоминает логотип ХК «Сочи».

В первом туре Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ, который состоится 17 июля, «Сочи» на своем поле в Сочи примет московский «Спартак-2».