FIFA оштрафовала Хорватский футбольный союз за нарушение маркетинговых правил на ЧМ-2018

FIFA оштрафовала Хорватский футбольный союз за нарушение маркетинговых правил на чемпионате мира в 2018 году.

«Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать хорватскую футбольную ассоциацию на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил, а именно за демонстрацию членами сборной Хорватии напитков неавторизованных марок во время матча Хорватия — Дания. Вратарю сборной Хорватии Даниелу Субашичу вынесено предупреждение за нарушение правил ФИФА об экипировке и демонстрацию месседжа личного характера по окончании упомянутого выше матча», — цитирует пресс-службу ТАСС.



Ранее FIFA оштрафовала мексиканскую федерацию на $10 тысяч из-за поведения фанатов на матче ЧМ.