Новости спорта

02:35 МСК
Новости раздела
Спорт

FIFA оштрафовала мексиканскую федерацию на $10 тысяч из-за поведения фанатов на матче ЧМ

01:33, 21.06.2018
FIFA оштрафовала мексиканскую федерацию на $10 тысяч из-за поведения фанатов на матче ЧМ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала Федерацию футбола Мексики на $10 тыс. из-за поведения болельщиков команды на матче чемпионата мира против сборной Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондент агентства AP Роб Харрис в Twitter.

Также ФИФА на $10 тыс. оштрафовала Футбольный союз Сербии за «демонстрацию оскорбительного баннера политического содержания» сербскими фанатами на матче Сербия — Коста-Рика. Сербы в воскресенье в Самаре обыграли команду Коста-Рики со счетом 1:0.

Напомним, ранее Уругвай победил сборную Саудовской Аравии со счетом 1:0 и вывел Россию в плей-офф чемпионата. Игра прошла в рамках второго круга группового этапа на чемпионате мира по футболу.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем