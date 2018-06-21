FIFA оштрафовала мексиканскую федерацию на $10 тысяч из-за поведения фанатов на матче ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала Федерацию футбола Мексики на $10 тыс. из-за поведения болельщиков команды на матче чемпионата мира против сборной Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондент агентства AP Роб Харрис в Twitter.

Также ФИФА на $10 тыс. оштрафовала Футбольный союз Сербии за «демонстрацию оскорбительного баннера политического содержания» сербскими фанатами на матче Сербия — Коста-Рика. Сербы в воскресенье в Самаре обыграли команду Коста-Рики со счетом 1:0.

Напомним, ранее Уругвай победил сборную Саудовской Аравии со счетом 1:0 и вывел Россию в плей-офф чемпионата. Игра прошла в рамках второго круга группового этапа на чемпионате мира по футболу.