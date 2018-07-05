«Газпром» раскрыл данные о своих активах в Великобритании

Компания «Газпром» по требованию суда по иску «Нафтогаза Украины» раскрыла информацию о своих активах в Великобритании. Отмечается, что там есть пакет акций Nord Stream AG, он находится в залоге по привлеченному финансированию.

«Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом. При этом, безусловно, «Газпром» будет продолжать оспаривать все действия «Нафтогаза» по исполнению решения Стокгольмского арбитража», — цитирует зампреда правления ПАО «Газпром» Александра Медведева «Интерфакс».

Ранее «Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении судом в Швейцарии ареста акций «Северного потока» и «Северного потока — 2».