Экс-тренер сборной Коста-Рики: «Ленин сошел бы с ума от происходящего в России»

Бывший главный тренер сборных Коста-Рики и Гондураса, колумбийский специалист Хорхе Луис Пинто посетил Россию, чтобы освещать для своей страны чемпионат мира — 2018, сообщает Sport24.ru. Он признался, что был в Москве 29 лет назад, и остался впечатлен увиденными социальными изменениями в стране.

«Социальные изменения, которые произошли в России, огромны. Теперь на улицах можно увидеть не только автомобили «Лада», как это было раньше, но и BMW, Mercedes, Audi и все эти люксовые бренды. Если бы Ленин поднялся из мавзолея, где его забальзамировали, он сошел бы с ума, увидев, что в квартале от его могилы находится торговый центр с крупными брендами и отель Four Seasons», — цитирует Пинто El Espectador.

Пинто является наиболее успешным тренером сборной Коста-Рики в истории: под его руководством костариканцы добрались до четвертьфинала ЧМ-2014, где в серии пенальти уступили Голландии.