Ульяновская прокуратура: глава Димитровграда скрыл данные об автомобиле и земле

Ульяновская прокуратура обнаружила, что глава Димитровграда Алексей Кошаев не указал, что в его собственности находится автомобиль. Также он не сообщил в отчете об используемом земельном участке.

Кроме Кошаева, исполняющего обязанности председателя гордумы, в надзорном ведомстве обнаружили ряд муниципальных депутатов, не предоставивших сведения о доходах от продажи автомобилей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокурор города внес представление руководству области о необходимости привлечь к ответственности всех депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. В том числе предлагается досрочно лишить народных избранников полномочий.