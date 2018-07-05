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Ульяновская прокуратура: глава Димитровграда скрыл данные об автомобиле и земле

16:18, 05.07.2018
Ульяновская прокуратура: глава Димитровграда скрыл данные об автомобиле и земле
Фото: google.ru/maps/скриншот

Ульяновская прокуратура обнаружила, что глава Димитровграда Алексей Кошаев не указал, что в его собственности находится автомобиль. Также он не сообщил в отчете об используемом земельном участке.

Кроме Кошаева, исполняющего обязанности председателя гордумы, в надзорном ведомстве обнаружили ряд муниципальных депутатов, не предоставивших сведения о доходах от продажи автомобилей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокурор города внес представление руководству области о необходимости привлечь к ответственности всех депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. В том числе предлагается досрочно лишить народных избранников полномочий.

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