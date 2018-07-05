Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении акцизов на кальянную смесь

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает включение кальянной смеси в перечень подакцизных товаров с 1 января 2019 года.

Так, ставка акциза за 1 кг кальянной смеси устанавливается в размере 457 руб. в 2019 году, 476 руб. — 2020 году, 495 рублей — 2021 году.

Как подчеркнул замглавы Минфина Илья Трунин, правительство может изменить подход к налогообложению акцизов на кальянную смесь ко второму чтению законопроекта.

«Возможно, мы не очень удачно предлагаем решить эту проблему, но с чем мы сталкиваемся? Возможны или невозможны кальянные смеси наряду с кальянными табаками — это отдельный вопрос, он лежит за пределами налогового законодательства, но сейчас мы видим, что основной объем импорта, а это в основном импортируемая продукция, проходит под кодами различного рода смесей, а акцизом у нас облагается кальянный табак. И в результате мы не получаем никакого акциза с этого товара», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ с 2019 года запретит кальяны в гостиницах.