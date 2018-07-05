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Имущество «Фоники Гипс» оценили в 3 млрд рублей

14:57, 05.07.2018 1

Рыночная стоимость имущества ООО «Фоника Гипс», находящегося в залоге, составила 3 млрд рублей.

Так, недвижимость оценена в 1 млрд, движимое имущество — в 1,7 млрд рублей. Недвижимое имущество рудника по добыче песка, лицензированные права на месторождения и проектная документация в сумме стоят 130 млн рублей.

Рыночная стоимость транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих ООО «Фоника Гипс», составила 130,7 млн рублей, сооружений, оборудования и инвентаря —15,1 млн рублей и т.д., говорится в сообщении единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее ГЖФ РТ предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей.

Справка

25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия.

Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.

Бизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июля
    что-то мало оценили. сами они хвалились, что вложили в завод 8.0 млрд. рублей. завод по сути еще и не вышел на проектную мощность. спрашивается: где деньги, Зин?
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