Имущество «Фоники Гипс» оценили в 3 млрд рублей
Рыночная стоимость имущества ООО «Фоника Гипс», находящегося в залоге, составила 3 млрд рублей.
Так, недвижимость оценена в 1 млрд, движимое имущество — в 1,7 млрд рублей. Недвижимое имущество рудника по добыче песка, лицензированные права на месторождения и проектная документация в сумме стоят 130 млн рублей.
Рыночная стоимость транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих ООО «Фоника Гипс», составила 130,7 млн рублей, сооружений, оборудования и инвентаря —15,1 млн рублей и т.д., говорится в сообщении единого федерального реестра о банкротстве.
Ранее ГЖФ РТ предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей.
Справка
25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия.
Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.
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