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Промышленность

В ОЭЗ «Ульяновск» разместят производство зеркал для КАМАЗов

14:40, 05.07.2018 1
В ОЭЗ «Ульяновск» разместят производство зеркал для КАМАЗов

Компания «МЕКРАрус» планирует разместить в ОЭЗ «Ульяновск» производство зеркал заднего вида для КАМАЗов. Запустить линию компания рассчитывает уже в 2019 году.

Поставлять продукцию она рассчитывает в Набережные Челны для моделей КАМАЗ К5 и грузовиков Mercedes, сообщается на сайте правительства Ульяновской области.

«Мы выбраны немецким производителем Daimler AG в качестве локального поставщика этих компонентов в России, а это значит, что мы соответствуем высоким требованиям международного концерна», — сообщила гендиректор «МЕКРАрус» Ольга Румынская.

На первом этапе инвестиции в проект составят порядка 40 млн рублей, передает «Интерфакс».

Экспертный совет ОЭЗ одобрил проект. Также одобрен проект ООО «Спектр-Аэро» по окраске ближне- и среднемагистральных воздушных судов. Объем инвестиций в него составит 714 млн рублей.

Промышленность Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июля
    А ведь делали у нас в Челнах. Политика руководства КАМАЗа вывести максимум производства из Татарстана. Это плохой вектор, чреватый и самому КАМАЗу.
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