В ОЭЗ «Ульяновск» разместят производство зеркал для КАМАЗов

Компания «МЕКРАрус» планирует разместить в ОЭЗ «Ульяновск» производство зеркал заднего вида для КАМАЗов. Запустить линию компания рассчитывает уже в 2019 году.

Поставлять продукцию она рассчитывает в Набережные Челны для моделей КАМАЗ К5 и грузовиков Mercedes, сообщается на сайте правительства Ульяновской области.

«Мы выбраны немецким производителем Daimler AG в качестве локального поставщика этих компонентов в России, а это значит, что мы соответствуем высоким требованиям международного концерна», — сообщила гендиректор «МЕКРАрус» Ольга Румынская.

На первом этапе инвестиции в проект составят порядка 40 млн рублей, передает «Интерфакс».

Экспертный совет ОЭЗ одобрил проект. Также одобрен проект ООО «Спектр-Аэро» по окраске ближне- и среднемагистральных воздушных судов. Объем инвестиций в него составит 714 млн рублей.