«Крылья Советов» провели пресс-конференцию для СМИ на теплоходе

На теплоходе «Хирург Разумовский» прошла пресс-конференция, организованная «Крыльями Советов» для российских и зарубежных СМИ, сообщает пресс-служба самарской команды.

Встреча состоялась с участием врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, врио министра спорта Дмитрия Шляхтина, финансового директора «Крыльев Советов» Игоря Поварова, врио руководителя департамента туризма Михаила Мальцева, ветерана «Крыльев Советов» Валерьяна Панфилова и летчика-космонавта, посла ЧМ-2018 от Самары Олега Кононенко.

Спикеры ответили на вопросы журналистов и отдельно отметили роль, которую сыграл ЧМ-2018 в развитии региона, подчеркнув, что теперь болельщики смогут ощутить комфорт и инфраструктуру «Самара Арены» на новом уровне.