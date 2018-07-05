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Казанским компаниям возместят затраты, связанные с ЧМ-2018

12:56, 05.07.2018
Казанским компаниям возместят затраты, связанные с ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исполком Казани утвердил порядок предоставления из бюджета города субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по организации и подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов города.

К ним относятся осуществление операционной деятельности на территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена», продление режима работы общественного транспорта. Также будут компенсированы затраты за проведение других мероприятий, связанных с организацией ЧМ.

ОбществоИнфраструктура
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