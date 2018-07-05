Министр безопасности Британии заявил, что второе отравление «Новичком» не является покушением
Второе отравление «Новичком» не является целенаправленной атакой. Об этом заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.
«Рабочая линия расследования — это то, что эти люди не были связаны со Скрипалями. Это не была [целенаправленная] атака», — цитирует его Sky News.
По его словам, пострадавшие могли отравиться веществом, которое осталось в Солсбери после покушения на Юлю и Сергея Скрипалей…
Ранее в полиции Британии заявили о еще двух пострадавших от «Новичка». По их данным, два человека, которых в субботу обнаружили в бессознательном состоянии в британском Эймсбери неподалеку от Солсбери, были отравлены именно этим нервно-паралитическим веществом.Происшествия
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