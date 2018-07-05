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Менделеевский глава одарил «подшефную» колонию книгами классиков

11:02, 05.07.2018
Менделеевский глава одарил «подшефную» колонию книгами классиков
Фото: УФСИН по РТ

Дар из личного фонда главы Менделеевского района Татарстана Валерия Чершинцева получила менделеевская колония №10.

Идея пожертвовать колонии книги появилась у главы после недавнего визита в учреждение. В результате, библиотеку за решеткой пополнили 70 томов русских классиков — Куприна, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Гончарова и других, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре УФСИН по РТ.

Всего в библиотеке ИК-10 сейчас более 6,5 тысяч книг разных жанров.

ОбществоКультура Татарстан
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