Менделеевский глава одарил «подшефную» колонию книгами классиков
Дар из личного фонда главы Менделеевского района Татарстана Валерия Чершинцева получила менделеевская колония №10.
Идея пожертвовать колонии книги появилась у главы после недавнего визита в учреждение. В результате, библиотеку за решеткой пополнили 70 томов русских классиков — Куприна, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Гончарова и других, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре УФСИН по РТ.
Всего в библиотеке ИК-10 сейчас более 6,5 тысяч книг разных жанров.ОбществоКультура Татарстан
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