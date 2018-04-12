В Кировском районе Казани снесут пять аварийных домов

В Казани снесут пять аварийных домов в Кировском районе города. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов и правовых актов Казани.

Речь идет о домах №7, 26а, 28, 34а, 36, расположенных в переулке Дружный. Их ликвидируют в течение полугода. Ответственность за снос будет нести администрация Кировского и Московского районов Казани. В свою очередь, управление жилищной политики до 15 ноября должно решить вопрос о расселении жителей указанных домов.



Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполнительного комитета Казани — председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Искандера Гиниятуллина.



Ранее «Реальное время» писало, что из признанного аварийным Мергасовского дома отказались переезжать 29 из 80 семей. Вопрос об их переселении рассматривается в суде.