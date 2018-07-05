Владельцев ROCK'N'ROLLов обвинили в Казани в недостоверной рекламе

Антимонопольная служба обвинила владельцев казанского стрит-кафе «Коржик» в распространении недостоверной рекламы. Заведение принадлежит бизнесменам из Набережных Челнов Артуру Зарипову и Алексею Васильеву, собственникам сети ROCK'N'ROLLЫ.

Кафе объявило акцию при заказе блюд на вынос, но не предоставило скидку клиенту, сообщают Chelny-biz. В «Коржике» сослались на некомпетентность своего персонала.

«При ознакомлении с рекламным плакатом «Стрит-кафе «Коржик» -20% при заказе на вынос» создается впечатление, что скидка действует на всю продукцию и в любое время при заказе блюд, которые хочется попробовать и забрать с собой», — заявили в УФАС по РТ.

Отмечается, что закон не предъявляет требования указать всю существенную информацию, но обязывает формировать у потребителя правильное восприятие о соответствующей продукции.

В настоящее время стрит-кафе «Коржик» в Казани уже закрылось.