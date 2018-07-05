Госдума РФ приняла законопроект об ограничении прав АСВ в делах о банкротстве банков

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ограничении в правах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в делах о банкротстве банков.

Проект предлагает запретить АСВ в принятии решений на собраниях кредиторов, в том числе через ФНС, сообщается на сайте Госдумы.

Предполагается, что такой закон позволит получить преимущество наименее защищенной категории — кредиторам третьей очереди, в том числе субъектам малого предпринимательства.

Ранее власти Татарстана направили гендиректору Агентства по страхованию вкладов Юрию Исаеву письмо с просьбой заключить соглашение между АСВ и Республиканским фондом поддержки (РФП).