Volkswagen выйдет на рынок каршеринга

Компания Volkswagen AG представила планы запуска службы каршеринга. Старт проекта намечен на 2019 год.

Отмечается, что в сервисе будут использоваться только электромобили. Поначалу он будет действовать только в Германии. В крупных городах Европы, Северной Америки и Азии сервис начнет появляться, как планирует VW, с 2020 года, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее стало известно, что к 2021 году Ford выпустит беспилотный автомобиль для каршеринга и такси.