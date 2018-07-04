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Volkswagen выйдет на рынок каршеринга

22:27, 04.07.2018
Volkswagen выйдет на рынок каршеринга
Фото: pixabay.com

Компания Volkswagen AG представила планы запуска службы каршеринга. Старт проекта намечен на 2019 год.

Отмечается, что в сервисе будут использоваться только электромобили. Поначалу он будет действовать только в Германии. В крупных городах Европы, Северной Америки и Азии сервис начнет появляться, как планирует VW, с 2020 года, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее стало известно, что к 2021 году Ford выпустит беспилотный автомобиль для каршеринга и такси.

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