Минниханов поддержал идею отправить учителей татарского языка в Казахстан

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с активом Казахстанского конгресса татар и башкир.

В ходе визита зампред правления ОО «Татаро-башкирский общественно-культурный центр Павлодарской области» Венера Иванова предложила отправить учителей татарского языка на стажировку или практику, может, даже трудоустройство в Казахстан.

Минниханов идею поддержал и предложил использовать в изучении татарского языка дистанционные технологии и современные мультимедийные программы, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи учителей татарского языка проходят переподготовку. Они перепрофилируются на другие предметы.