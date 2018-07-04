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Минниханов поддержал идею отправить учителей татарского языка в Казахстан

19:24, 04.07.2018
Минниханов поддержал идею отправить учителей татарского языка в Казахстан
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с активом Казахстанского конгресса татар и башкир.

В ходе визита зампред правления ОО «Татаро-башкирский общественно-культурный центр Павлодарской области» Венера Иванова предложила отправить учителей татарского языка на стажировку или практику, может, даже трудоустройство в Казахстан.

Минниханов идею поддержал и предложил использовать в изучении татарского языка дистанционные технологии и современные мультимедийные программы, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи учителей татарского языка проходят переподготовку. Они перепрофилируются на другие предметы.

ОбществоВласть Татарстан
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