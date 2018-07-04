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Защитник Андрей Педан официально перешел в «Ак Барс»

18:13, 04.07.2018
Защитник Андрей Педан официально перешел в «Ак Барс»
Фото: www.ak-bars.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с защитником из системы «Питтсбург Пингвинз» Андреем Педаном. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Контракт с игроком рассчитан на два года.

Последние годы Андрей выступал за североамериканские команды. В 2011 году Педан в составе сборной России стал обладателем бронзовых наград чемпионата мира среди юниоров.

В минувшем регулярном чемпионате АХЛ Андрей выступал за клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». В 55 матчах на счету Педана 28 (10+18) очков.

Отметим, что информация о возможном переходе Педана в «Ак Барс» появлялась еще в конце мая.

СпортХоккей
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