Андрей Педан может перейти в «Ак Барс»

Защитник Андрей Педан продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщает «Чемпионат».

Последние восемь сезонов Педан провел в Северной Америке, выступая за клубы OHL, AHL и ECHL. Также за это он время он сыграл 13 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Ванкувер Кэнакс» в сезоне 2015/16. В минувшем регулярном чемпионате АХЛ Андрей выступал за клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». В 55 матчах на счету Педана 28 (10+18) очков.

Ранее «Ак Барс» заявил о том, что клуб покидает Дмитрий Обухов, а Александр Свитов остается в команде.

