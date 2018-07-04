В Казани на проспекте Победы и в Дербышках открывают МФЦ

6 июля в Дербышках, по адресу улица Главная, 60, откроется офис МФЦ, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты РТ. Прием там будут вести 15 специалистов, работать офис будет без выходных: по понедельникам, вторникам и четвергам с 8.00 до 18.00, по средам — с 8.00 до 20.00, по пятницам — с 7.00 до 17.00, по субботам — с 8.00 до 16.00, по воскресеньям — с восьми до двух часов дня.

А 16 июля в Казани на проспекте Победы, 214 откроется самый большой офис МФЦ в Татарстане — на 50 «окон приема». По понедельникам он будет открыт с 8.00 до 20.00, со вторника по четверг и в субботу — с 8.00 до 18.00, по пятницам — с 7.00 до 17.00, по воскресеньям — с 8.00 до 17.00.

С открытием этих офисов в Казани будет действовать уже восемь отделов ГБУ МФЦ. В новых офисах МФЦ будет оказываться весь спектр услуг — 120 видов. Там можно зарегистрировать юрлицо, ИП, КФХ, получить паспорт, водительское удостоверение, поставить на кадастровый учет недвижимость и оформить на нее право собственности, получить сведения о задолженности по налогам и взносам…

Предварительная запись на прием к специалистам новых МФЦ осуществляется, как обычно, — через Портал госуслуг РТ, мобильное приложение «Услуги РТ» или по телефону 8(843) 222-06-20 (он начнет функционировать в день открытия).