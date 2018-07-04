Госкомитет Башкирии по делам юстиции закупит мебель для депутатов Госдумы

Госкомитет Башкирии по делам юстиции подвел итоги тендера на поставку мебели «для нужд депутатов Государственной думы». Ведомство потратит почти 36 тысяч на шкафы, столы и кресло.

Контракт планируется заключить с ООО «Дэфо Уфа», следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, для депутатов приобретаются стол с тумбой, шкаф со стеклянными дверцами, стул, гардероб, еще один стол и офисное кресло.

Ранее пресс-секретарь комитета Лейсан Абдуллина комментировала поездки депутата Госдумы от РБ Ильдара Бикбаева. Он потратил более 700 тысяч рублей на перемещения по республике на Audi Q7. Пресс-секретарь комитета говорила, что депутат сам выбрал этот автомобиль.