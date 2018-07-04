Из-за крестного хода в Кирове перекроют улицы

День семьи, любви и верности отметят в Кирове большим крестным ходом. Мероприятие запланировано на 7 июля.

Крестный ход стартует утром по улице Свободы. Колонна дойдет до Александровского сада. Там состоится молебен и концерт с участием творческих коллективов города, сообщили в мэрии города.

Отметим, что на время крестного хода в Кирове временно будет прекращено движение. Так, с 10.00 до 10.15 автомобили не проедут по улице Пятницкой, на участке от улицы Свободы до улицы Казанской, по улице Казанской — на участке от Пятницкой до Пионерского переулка.

Городские власти просят водителей заранее продумать маршруты движения.

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