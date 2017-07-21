«За веру, царя и Отечество»: крестный ход в Казани под дождем и с «авиационным аккомпанементом»

Сегодня, в день явления иконы пресвятой Богородицы, в Казани Татарстана прошли торжества в честь памятной даты. В Благовещенском соборе Казанского кремля отслужили Божественную литургию, после окончания которой состоялся общегородской крестный ход с главной святыней православного Татарстана — древним списком Казанской иконы Божией Матери. Молитвенное шествие проследовало вокруг Казанского кремля и завершилось в Богородицком мужском монастыре.
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комментарии
В старинном русском городе Казани, его русские коренные жители вышли с флагами своего Отечества.
Чего вас в этом действе раздражает?
Уж 100 лет все удивляемся, глядя на отрисованные в нац анклавы русские города и сёла, в которых новонарисованные нацики ныне чудят, выдавая плоды чужого труда за свои.