«За веру, царя и Отечество»: крестный ход в Казани под дождем и с «авиационным аккомпанементом»

Сегодня, в день явления иконы пресвятой Богородицы, в Казани Татарстана прошли торжества в честь памятной даты. В Благовещенском соборе Казанского кремля отслужили Божественную литургию, после окончания которой состоялся общегородской крестный ход с главной святыней православного Татарстана — древним списком Казанской иконы Божией Матери. Молитвенное шествие проследовало вокруг Казанского кремля и завершилось в Богородицком мужском монастыре.