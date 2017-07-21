«За веру, царя и Отечество»: крестный ход в Казани под дождем и с «авиационным аккомпанементом»

20:00, 21.07.2017 43 13
1/43
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня, в день явления иконы пресвятой Богородицы, в Казани Татарстана прошли торжества в честь памятной даты. В Благовещенском соборе Казанского кремля отслужили Божественную литургию, после окончания которой состоялся общегородской крестный ход с главной святыней православного Татарстана — древним списком Казанской иконы Божией Матери. Молитвенное шествие проследовало вокруг Казанского кремля и завершилось в Богородицком мужском монастыре.

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 22 июля
    Вот маразм с имперскими флагами в Казани, столице Татарстана выходят. совсем народ с ума сошел!
    Ответить
    Анонимно 22 июля
    А в чём проблема?
    В старинном русском городе Казани, его русские коренные жители вышли с флагами своего Отечества.
    Чего вас в этом действе раздражает?
    Ответить
  • Анонимно 22 июля
    Выходят с имперскими флагами в столице Татарстана и потом удивляются почему бывшие советские республики видят их как оккупантов!
    Ответить
    Анонимно 22 июля
    Если Татарстан наследник Империи Чингизхана, то почему бы и не выйти с имперскими флагами?
    Ответить
    Анонимно 22 июля
    Да уж, изрисовали большевики Россию на нац анклавы.

    Уж 100 лет все удивляемся, глядя на отрисованные в нац анклавы русские города и сёла, в которых новонарисованные нацики ныне чудят, выдавая плоды чужого труда за свои.
    Ответить
  • Анонимно 22 июля
    Прости их всех, Господи, за наивность
    Ответить
    Анонимно 22 июля
    Да вы им сразу все свои щечки ещё подставьте.
    Ответить
  • Анонимно 22 июля
    Не хватает георгиевских лент, серпа и молота на коммунистическом флаге и красной звезды!
    Ответить
    Анонимно 22 июля
    Полумесяца внизу православных крестов на церквях - вполне достаточно.
    Ответить
    Анонимно 23 июля
    Нет, хайповать, так по полной! И икону Сталина еще, от изборского клуба, Проханова и иже с ним.
    Ответить
  • Анонимно 22 июля
    Сколько золотоносителей!
    Ответить
  • Анонимно 22 июля
    Что-то закорежило вас. Это хорошо.
    Ответить
  • Анонимно 24 июля
    28 фотка самая крутая
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи