В Самаре ждут около 9 тысяч англичан и шведов на 1/4 финала ЧМ-2018

В Самаре на матч 1/4 финала ЧМ-2018 между Англией и Швецией ждут около 9 тысяч болельщиков двух команд. Об этом рассказал руководитель департамента туризма региона Михаил Мальцев.

По предварительным оценкам, из Англии прибудут 3,5 тысячи человек. Шведов ожидается больше — порядка 5,5 тысячи болельщиков, пишет «Комсомольская правда — Самара».

«Основная группа болельщиков будет, конечно, из России. При этом иностранцы охотно бронируют сейчас гостиницы, заказывают авиабилеты — это шведы и англичане. Но по опыту одной восьмой финала ЧМ 2018 на «Самара Арене» могу сказать, что приезжают также болельщики из США, КНР, из таких экзотических стран, как Венесуэла», — отметил Мальцев.

Напомним, что уже определились все пары 1/4 финала ЧМ-2018. Матч 1/4 финала пройдет 7 июля в 18.00 в Самаре. В нем сыграет Швеция, обыгравшая Швейцарию, и Англия, одолевшая Колумбию.