Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2018

Определились все пары 1/4 финала. Матч между сборными Франции и Уругвая пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля в 17:00. Также в этот день сыграют Бразилия и Бельгия — матч начнется в 21.00 в Казани.

Кроме того, две игры 7 июля пройдут между командами Швеция—Англия (Самара, 7 июля, 17:00) и Россия—Хорватия (Сочи, 7 июля, 21:00), передает «Коммерсантъ».

Напомним, сегодня Колумбия проиграла сборной Англии в основное время со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее были англичане — 4:3.