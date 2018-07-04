Трамп выразил уверенность во вмешательстве России в выборы США

Президент США Дональд Трамп не сомневается в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.



«Он не сомневался в этом. Президент ясно дал понять и он много раз говорил, что считает, что Россия вмешалась в наши выборы. Он сказал, что (президент РФ) Владимир Путин придерживается своей позиции на этот счет», — цитирует «Интерфакс» официального представителя Белого дома Хогана Гидли.

По его словам, президент США также не признает попытку России аннексировать Крым.

Накануне комитет сената конгресса США по разведке опубликовал несекретный отчет комитета, в котором поддержал сделанные в 2017 году выводы разведслужб. В частности, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года и продолжает прилагать усилия с целью подрыва демократии в США.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли приглашение членов американского Конгресса посетить США.