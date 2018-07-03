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Арбитраж Башкирии признал банкротом уфимскую гостиницу «Южная»

19:05, 03.07.2018
Арбитраж Башкирии признал банкротом уфимскую гостиницу «Южная»
Фото: google.ru/maps/скриншот

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимское ООО «Гостиница «Южная». Конкурсным управляющим назначен Александр Дьяченко.

Суд рассмотрит результаты конкурсного производства 27 сентября этого года, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.

Гостиница зарегистрирована в 2007 году. Основным видом деятельности значится «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Согласно открытым данным, учредителями компании являются Салават Дашкин и Мансур Кудашев.

Бизнес Башкортостан
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