Арбитраж Башкирии признал банкротом уфимскую гостиницу «Южная»
Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимское ООО «Гостиница «Южная». Конкурсным управляющим назначен Александр Дьяченко.
Суд рассмотрит результаты конкурсного производства 27 сентября этого года, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.
Гостиница зарегистрирована в 2007 году. Основным видом деятельности значится «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Согласно открытым данным, учредителями компании являются Салават Дашкин и Мансур Кудашев.Бизнес Башкортостан
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