Налоговая решила окончательно обанкротить уфимский «Олимпик парк»

Башкирское отделение налоговой службы решило окончательно обанкротить уфимское ООО «Олимпик парк», управляющее горнолыжным комплексом. Долг компании составил почти 4,9 млн рублей.

Временный управляющий компании опубликовал протокол собрания кредиторов.

Межрайонная инспекция ФНС №2 по РБ решила направить в арбитраж ходатайство о признании должника банкротом, следует из документа, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

При этом иск в отношении «Олимпик парка» налоговая направила еще в декабре 2017 года.

На тот момент владельцами компании являлись Ильдар Хуснутдинов (25%) и Артур Ахмеров (75%).