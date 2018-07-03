СК назвал «Катибу Таухид валь-Джихад» причастной к теракту в метро Санкт-Петербурга

Следственный комитет РФ считает террористическую группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил представитель следствия в Мосгорсуде, который рассматривает вопрос о продлении ареста обвиняемых.



По его словам, возбужден ряд уголовных дел в отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом. Потерпевшими по делу признаны 112 человек, передает «РИА Новости».

Напомним, что 3 апреля 2017 года в петербургском метро прогремел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника, еще 50 человек получили ранения.

