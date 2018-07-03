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В «Норникеле» объяснили причину возникновения «красного дождя» в Норильске

16:26, 03.07.2018
В «Норникеле» объяснили причину возникновения «красного дождя» в Норильске
Фото: скриншот instagram.com

Причиной возникновения «красного дождя» в Норильске стала пыль с крыши одного из зданий Надеждинского металлургического завода (НМЗ, входит в «Норникель»). Об этом рассказал представитель компании.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что парковка в районе НМЗ оказалась затоплена водой красного оттенка.

«В результате проведенного анализа выяснены причины произошедшего. В субботу, 30 июня, в рамках проводимых мероприятий по уборке территории в числе прочего была проведена уборка на кровле здания ЦПЭС-1. Собранный материал (красная пыль) был подготовлен к выносу. Тем не менее до сегодняшнего дня материал убран не был и в результате был поднят порывом ветра, вынесен на территорию парковки и прибит дождем», — цитирует представителя компании ТАСС.

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