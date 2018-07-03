Минздрав Башкирии окончательно отказался от идеи передать крупнейшую больницу Уфы частникам

Министерство здравоохранения Башкирии отказалось от предложения ООО «МЦ Меги» о передаче в концессию ГКБ №21. В Минздраве подчеркнули, что не планируют передавать частникам «право оперативного управления» объектом.

«Принято решение о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении данного объекта недвижимого имущества», — цитирует сообщение пресс-службы министерства «Коммерсант».

Напомним, что в феврале руководство Минздрава РБ уже сообщало, что решение о передаче больницы частному медцентру не принято.

Ранее сообщалось, что интересы сети клиник «Меги» лоббирует бывший замминистра здравоохранения Башкирии Рустем Валеев.