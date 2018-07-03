В Перми могут опробовать технологию оплаты проезда в транспорте по лицам пассажиров

Власти Пермского края в будущем планируют использовать в общественном транспорте технологию персональной идентификации по лицам пассажиров. Об этом заявил губернатор региона Максим Решетников.

Сейчас в Перми стартовало тестирование безналичной системы оплаты проезда в пермском электротранспорте. Глава края стал одним из первых пассажиров, кто оплатил проезд картой.

«С точки зрения новых технологий мы пошли немного дальше, чем просто введение безналичной оплаты проезда. Мы рассматриваем возможность оплаты проезда с использованием технологии персональной идентификации по лицам пассажиров. Конечно, это будет добровольным дополнительным транспортным сервисом», — отметил Максим Решетников.

Напомним, в конце июня в общественном электротранспорте Казани появилась возможность оплаты банковскими картами.