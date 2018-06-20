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В общественном электротранспорте Казани появилась возможность оплаты банковскими картами

17:19, 20.06.2018
В общественном электротранспорте Казани появилась возможность оплаты банковскими картами
Фото: ru.wikipedia.org / Vario Solo

Безналичная оплата проезда стала доступна во всех видах электрического транспорта Казани: в трамваях, троллейбусах и метрополитене. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Любой трамвай и троллейбус, который выходит на линию, оснащен таким терминалом», — отметили в профкоме МУП «Метроэлектротранс».

Таким образом, теперь казанцы и туристы могут пользоваться привычными транспортными картами, проездными билетами, а также банковскими картами с системой PayPass, мобильными телефонами с системой NFC.

В метро считывающее устройство находится на турникетах, и необходимости пользоваться терминалом с жетонами нет, пояснили в мэрии.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов оценил новый способ бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного телефона на станции метро «Дубравная».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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