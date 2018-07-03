В Самарской области стартовала арктическая кругосветка на самолетах-амфибиях

Арктическая авиационная экспедиция стартовала с аэродрома «Красный Яр» Самарской области утром 3 июля.

Летчикам предстоит пролететь 9 стран на трех уникальных самолетах-амфибиях российского производства. Маршрут составляет 11 тысяч морских миль и пролегает через северные российские города, США (Аляску), Канаду, Гренландию и ряд европейских государств, передает ТАСС.

Участниками кругосветного путешествия стали шесть россиян и один француз. Среди них — опытные пилоты, космонавт, исследователи и научные сотрудники. Всего в рамках экспедиции планируется совершить около 50 остановок и посадок.

Цель кругосветки — участие в международных исследованиях по глобальному изменению климата, а также испытание новой техники в экстремальных условиях, научные эксперименты и популяризация туризма на российском Севере.

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