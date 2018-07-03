ФК «Оренбург» назвал соперников на втором сборе
Определились соперники ФК «Оренбург» в контрольных матчах на втором предсезонном сборе в Штегерсбахе (Австрия), сообщает пресс-служба оренбургской команды.
- 7 июля: «Оренбург» — «Гуанчжоу Эвергранд Таобао» (Гуанчжоу, Китай)
- 10 июля: «Оренбург» — «ВиОн» (Злате-Моравце, Словакия)
- 13 июля: «Оренбург» — «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия)
- 17 июля: «Оренбург» — «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль)
Второй сбор ФК «Оренбург» пройдет с 4 по 18 июля.
В ходе первого предсезонного сбора продлены контракты с Дмитрием Андреевым, Силвие Бегичем, Вадимом Афониным, Андреем Малых, Александром Руденко, Сергеем Тереховым, Сергеем Бреевым и Евгением Фроловым.
У футболистов Адесойе Ойеволе, Дениса Поповича, Алексея Сутормина, Григория Чиркина и Андрея Козлова действующие контракты.
Заключены контракты с полузащитником Артемом Кулишевым (предыдущий клуб «Динамо-СПБ»), полузащитником Михаилом Бакаевым («Анжи»), защитником Виталием Шаховым («Балтика»).СпортФутбол
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