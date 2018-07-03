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ФК «Оренбург» назвал соперников на втором сборе

10:20, 03.07.2018

Определились соперники ФК «Оренбург» в контрольных матчах на втором предсезонном сборе в Штегерсбахе (Австрия), сообщает пресс-служба оренбургской команды.

  • 7 июля: «Оренбург» — «Гуанчжоу Эвергранд Таобао» (Гуанчжоу, Китай)
  • 10 июля: «Оренбург» — «ВиОн» (Злате-Моравце, Словакия)
  • 13 июля: «Оренбург» — «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия)
  • 17 июля: «Оренбург» — «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль)

Второй сбор ФК «Оренбург» пройдет с 4 по 18 июля.

В ходе первого предсезонного сбора продлены контракты с Дмитрием Андреевым, Силвие Бегичем, Вадимом Афониным, Андреем Малых, Александром Руденко, Сергеем Тереховым, Сергеем Бреевым и Евгением Фроловым.

У футболистов Адесойе Ойеволе, Дениса Поповича, Алексея Сутормина, Григория Чиркина и Андрея Козлова действующие контракты.

Заключены контракты с полузащитником Артемом Кулишевым (предыдущий клуб «Динамо-СПБ»), полузащитником Михаилом Бакаевым («Анжи»), защитником Виталием Шаховым («Балтика»).

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