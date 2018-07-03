Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке дифтерии на Украине

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян, планирующих поездку на Украину, об угрозе дифтерии.



«По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018 — 2019 годах Украине грозит вспышка дифтерии», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что два случая дифтерии были зарегистрированы с начала 2018 года на территории Луганской области. При этом «серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся».

По данным ВОЗ, в последние три года Украина испытывает нехватку вакцины против дифтерии и кори. Это неизбежно «приведет к эпидемиологическим осложнениям».

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке инфекционного заболевания лептоспироз в Шри-Ланке. Там число заболевших уже превысило 1,5 тыс. человек.