Доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекордного показателя

Доля российского кино в национальном кинопрокате за первые шесть месяцев 2018 года достигла рекордных 40%.



«Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года», — цитирует «РИА Новости» исполнительного директора Фонда кино Антон Малышев.

Уточняется, что в число 10 самых кассовых фильмов 2018 года вошли три российские картины, созданные при поддержке Фонда: «Движение вверх», «Лед», «Тренер». Их посмотрел 21 млн зрителей или 20% всех зрителей кинотеатров в первом полугодии.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы отечественной спортивной драмы Антона Мегердичева «Движение вверх» за 8 недель проката превысили сумму в 3 млрд рублей.