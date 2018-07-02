В Японии убили последователя осьминога Пауля

Владелец убил осьминога Рабьо, верно предсказавшего результаты всех матчей сборной Японии на чемпионате мира по футболу, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на South China Morning Post.

Осьминог прославился в Японии серией удачных предсказаний. Так, Рабьо угадал победу национальной сборной над Колумбией, ничью с командой Сенегала, а также поражение Японии в матче с Польшей.

Перед играми Рабьо помещали в бассейн с водой, а по краям размещали флаги Японии, противника и указатель с надписью «ничья». Каждый раз осьминог угадывал результаты матча, подплывая к верному флагу.

Однако поймавший Рабьо рыбак Кисуо Абэ убил и продал осьминога на рынке вместе с другими морепродуктами, не дожидаясь очередной игры. По словам Абэ, он был доволен успешными предсказаниями моллюска и надеется на появление «второго Рабьо».

Как сыграет Япония с Бельгией в 1/8 финала, теперь остается загадкой.

