Власти Чебоксар поднимут плату за проезд в общественном транспорте

В администрации Чебоксар решили повысить тарифы на проезд в троллейбусах. Цена билета вырастет с 7 июля на 2 рубля.

Теперь проезд в троллейбусах будет стоить 16 и 20 рублей в зависимости от способа оплаты, передает газета «Версия».

Последнее изменение тарифов проезда в троллейбусах в Чебоксарах происходило в декабре 2017 года. Власти тогда отмечали, что повышение — вынужденная мера, которая была вызвана долгами Чебоксарского троллейбусного управления перед поставщиком электрической энергии.

Напомним, что в Саранске администрация также сообщила о повышении тарифов в общественном транспорте. Там это связали с переходом на новую систему оплаты. Перевозчики закупили терминалы, позволяющие расплачиваться карточками.