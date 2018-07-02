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Власти Чебоксар поднимут плату за проезд в общественном транспорте

16:58, 02.07.2018 2
Власти Чебоксар поднимут плату за проезд в общественном транспорте
Фото: realnoevremya.ru

В администрации Чебоксар решили повысить тарифы на проезд в троллейбусах. Цена билета вырастет с 7 июля на 2 рубля.

Теперь проезд в троллейбусах будет стоить 16 и 20 рублей в зависимости от способа оплаты, передает газета «Версия».

Последнее изменение тарифов проезда в троллейбусах в Чебоксарах происходило в декабре 2017 года. Власти тогда отмечали, что повышение — вынужденная мера, которая была вызвана долгами Чебоксарского троллейбусного управления перед поставщиком электрической энергии.

Напомним, что в Саранске администрация также сообщила о повышении тарифов в общественном транспорте. Там это связали с переходом на новую систему оплаты. Перевозчики закупили терминалы, позволяющие расплачиваться карточками.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 2

комментарии

  • левагина зоя 02 июля
    куда там ехать в шебошкарах?
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  • Анонимно 02 июля
    Сказано же было, что проезд в Казани очень дорогой- где это видано, чтобы за проезд пары остановок заплатили цену буханки хлеба! Чиновники, катаясь на служебном транспорте, идут на поводу транспортников. Если отношения рыночные, то пусть конкурируют с желающими работать, или, если хотят заработать большие деньги, пусть идут выращивать хлеб. Или играть в футбол- там большие деньги.
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