В Саранске проезд на общественном транспорте вырастет до 17—20 рублей

С 1 июля в Саранске вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Цены поднимутся до уровня 17—20 рублей.

По данным горадминистрации, при безналичной оплате проезда в муниципальных троллейбусах и автобусах цена билета составит 17 рублей. Оплата наличными обойдется в 18 рублей.

Частные перевозчики установили 19—20 рублей в зависимости от маршрута.

Напомним, что власти Саранска предупреждали о повышении цен на проезд., Это отчасти связано с введением системы электронной оплаты.

При этом стоимость проезда в Саранске остается одной из самых низких среди столиц ПФО.

Ниже приводится таблица тарифов по маршрутам частников.