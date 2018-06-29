В Саранске проезд на общественном транспорте вырастет до 17—20 рублей
С 1 июля в Саранске вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Цены поднимутся до уровня 17—20 рублей.
По данным горадминистрации, при безналичной оплате проезда в муниципальных троллейбусах и автобусах цена билета составит 17 рублей. Оплата наличными обойдется в 18 рублей.
Частные перевозчики установили 19—20 рублей в зависимости от маршрута.
Напомним, что власти Саранска предупреждали о повышении цен на проезд., Это отчасти связано с введением системы электронной оплаты.
При этом стоимость проезда в Саранске остается одной из самых низких среди столиц ПФО.
Ниже приводится таблица тарифов по маршрутам частников.
|
№ маршрута
|
Наименование маршрута
|
Перевозчик
Тариф
|
№2
|
ОАО «Саранский завод «Резинотехника» — СК «Мордовия»
|
ИП Орлов С.Г.
20 руб.
|
№5
|
ГБУЗ «Республиканская больница № 5» —
ж/д вокзал
|
ИП Орлов С.Г.
20 руб.
|
№10
|
Республиканская больница №2 — Элеватор
|
ООО «ПАТП»
Генеральный директор В.И. Копылов
20 руб.
|
№ 15
|
ЖК «Восточный» — рп. Луховка — Центр — Светотехстрой — Юго-Запад
|
ИП Кемяшов В.В.
20 руб.
|
№ 16
|
п. Озерный — СК «Мордовия»
|
ИП Сергеева Е.В.
20 руб.
|
№ 18
|
СК «Мордовия» — Юго-Запад — СК «Мордовия»
|
ИП Гуськов М.В.
20 руб.
|
№19
|
ж/д вокзал —
с. Монастырская
|
ООО «ПАТП»
Генеральный директор В.И. Копылов
20 руб.
|
№ 21
|
ТЦ «Макс» – ул. 1-я Промышленная
|
ИП Гуськов М.В
20 руб.
|
№22
|
ж/д вокзал — ж/д переезд 12 км»
|
ООО «ПАТП»
Генеральный директор В.И. Копылов
20 руб.
|
№ 23
|
рп. Луховка — Химмаш — Северо-Запад — Центр
|
ООО «Сигнал-С» директор Радостина Л.М.
19 руб.
|
№24
|
ж/д вокзал — База Плодоовощ.
|
ООО «ПАТП»
Генеральный директор В.И. Копылов
20 руб.
|
№25
|
19-км — п. Пушкино
|
ООО «ПАТП»
Генеральный директор В.И. Копылов
20 руб.
|
№28
|
Аптечный склад — ул. Крылова
|
ООО «ПАТП»
Генеральный директор В.И. Копылов
20 руб.
|
№ 32
|
ГБУЗ «Республиканская больница № 5» — Юго-Запад — рп. Ялга — ОАО «Орбита»
|
ИП Колотилина Е.Ф.
20 руб.
|
№ 34
|
ул. Солнечная — Юго-Запад
|
ООО «Сигнал-С» директор Радостина Л.М.
19 руб.
|
№35
|
ж/д вокзал — с. Зыково
|
ООО «ПАТП»
Генеральный директор В.И. Копылов
20 руб.
|
№36
|
ж/д вокзал — с. Макаровка
|
ООО «ПАТП»
Генеральный директор В.И. Копылов
20 руб.
|
№ 37
|
ГБУЗ «Республиканская больница № 5» — ул. Солнечная
|
ИП Сайфулова Х.Т.
20 руб.
|
№38
|
ж/д вокзал — с. Куликовка
|
ООО «ПАТП»
Генеральный директор В.И. Копылов
20 руб.
|
№ 40
|
ГБУЗ «Республиканская больница № 5» — Главпочтамт — Юго-Запад
|
ИП Гуськов М.В
20 руб.
|
№41
|
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница №5» — Телецентр
|
ИП Орлов С.Г.
20 руб.
|
№ 44
|
СК «Мордовия» — пос. им. Ю.А. Гагарина
|
ИП Феоктистов В.С.
20 руб.
|
№ 45
|
СК «Мордовия» — ОАО «Орбита»
|
ИП Феоктистова В.С.
20 руб.
|
№ 66
|
ул. Солнечная — Элеватор
|
ООО «Сигнал-С» директор Радостина Л.М.
19 руб.
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