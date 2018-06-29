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В Саранске проезд на общественном транспорте вырастет до 17—20 рублей

17:11, 29.06.2018
В Саранске проезд на общественном транспорте вырастет до 17—20 рублей
Фото: realnoevremya.ru

С 1 июля в Саранске вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Цены поднимутся до уровня 17—20 рублей.

По данным горадминистрации, при безналичной оплате проезда в муниципальных троллейбусах и автобусах цена билета составит 17 рублей. Оплата наличными обойдется в 18 рублей.

Частные перевозчики установили 19—20 рублей в зависимости от маршрута.

Напомним, что власти Саранска предупреждали о повышении цен на проезд., Это отчасти связано с введением системы электронной оплаты.

При этом стоимость проезда в Саранске остается одной из самых низких среди столиц ПФО.

Ниже приводится таблица тарифов по маршрутам частников.

№ маршрута

Наименование маршрута

Перевозчик

Тариф

№2

ОАО «Саранский завод «Резинотехника» — СК «Мордовия»

ИП Орлов С.Г.

20 руб.

№5

ГБУЗ «Республиканская больница № 5» —

ж/д вокзал

ИП Орлов С.Г.

20 руб.

№10

Республиканская больница №2 — Элеватор

ООО «ПАТП»

Генеральный директор В.И. Копылов

20 руб.

№ 15

ЖК «Восточный» — рп. Луховка — Центр — Светотехстрой — Юго-Запад

ИП Кемяшов В.В.

20 руб.

№ 16

п. Озерный — СК «Мордовия»

ИП Сергеева Е.В.

20 руб.

№ 18

СК «Мордовия» — Юго-Запад — СК «Мордовия»

ИП Гуськов М.В.

20 руб.

№19

ж/д вокзал —

с. Монастырская

ООО «ПАТП»

Генеральный директор В.И. Копылов

20 руб.

№ 21

ТЦ «Макс» – ул. 1-я Промышленная

ИП Гуськов М.В

20 руб.

№22

ж/д вокзал — ж/д переезд 12 км»

ООО «ПАТП»

Генеральный директор В.И. Копылов

20 руб.

№ 23

рп. Луховка — Химмаш — Северо-Запад — Центр

ООО «Сигнал-С» директор Радостина Л.М.

19 руб.

№24

ж/д вокзал — База Плодоовощ.

ООО «ПАТП»

Генеральный директор В.И. Копылов

20 руб.

№25

19-км — п. Пушкино

ООО «ПАТП»

Генеральный директор В.И. Копылов

20 руб.

№28

Аптечный склад — ул. Крылова

ООО «ПАТП»

Генеральный директор В.И. Копылов

20 руб.

№ 32

ГБУЗ «Республиканская больница № 5» — Юго-Запад — рп. Ялга — ОАО «Орбита»

ИП Колотилина Е.Ф.

20 руб.

№ 34

ул. Солнечная — Юго-Запад

ООО «Сигнал-С» директор Радостина Л.М.

19 руб.

№35

ж/д вокзал — с. Зыково

ООО «ПАТП»

Генеральный директор В.И. Копылов

20 руб.

№36

ж/д вокзал — с. Макаровка

ООО «ПАТП»

Генеральный директор В.И. Копылов

20 руб.

№ 37

ГБУЗ «Республиканская больница № 5» — ул. Солнечная

ИП Сайфулова Х.Т.

20 руб.

№38

ж/д вокзал — с. Куликовка

ООО «ПАТП»

Генеральный директор В.И. Копылов

20 руб.

№ 40

ГБУЗ «Республиканская больница № 5» — Главпочтамт — Юго-Запад

ИП Гуськов М.В

20 руб.

№41

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница №5» — Телецентр

ИП Орлов С.Г.

20 руб.

№ 44

СК «Мордовия» — пос. им. Ю.А. Гагарина

ИП Феоктистов В.С.

20 руб.

№ 45

СК «Мордовия» — ОАО «Орбита»

ИП Феоктистова В.С.

20 руб.

№ 66

ул. Солнечная — Элеватор

ООО «Сигнал-С» директор Радостина Л.М.

19 руб.

ОбществоИнфраструктура
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