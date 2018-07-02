Правительство одобрило поправки об упрощении режима приграничных поездок между Россией и Латвией

Правительство России одобрило поправки в российско-латвийское соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий.



Изменениями предусматривается снятие ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение календарного года.

Кроме того, предлагается отказаться от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля, сказано на сайте правительства.



Отмечается, что законопроект рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. После чего он был внесен в Государственную думу в установленном порядке.