Песков сравнил ликование фанатов сборной России по футболу с празднованием Дня Победы в 1945 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал победу сборной России над командой Испании. По его словам, ликование фанатов после выхода в 1/4 финала ЧМ сопоставимо с празднованием Дня Победы в 1945 году.

«Восторженные, такие эпические оценки этого триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Наверное, если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе и Москвы, что вот лично я сам видел, во многом это было, наверное, сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года», — заявил журналистам Песков.

Отметим, что ответ был связан с просьбой журналиста прокомментировать статью в газете The Independent, которая написала, что «Россия не знала такого триумфа с 1945 года».

Следующая игра сборной России состоится 7 июля в Сочи, наша команда сыграет в 1/4 финала с Хорватией.